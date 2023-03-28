الرئيس إلهام علييف: حماية أمن محافظة لاتشين احدى مهامنا الرئيسية

باكو، 28 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لمسيم محمدوف بمناسبة تعيينه لمنصب الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية إن حماية امن محافظة لاتشين من جهة وإعادة المشردين والنازحين السابقين إليها بشكل وشيك من جهة أخرى احدى مهامنا الرئيسية.

وتحدث رئيس الدولة عن خطوات تتخذ بشأن أمن محافظة لاتشين مشيرا إلى أن أعمال التحصين الهندسي كلها في اتجاهات الحدود مع أرمينيا على وشك الانتهاء مؤكدا على أننا نملك مواقع سانحة جدا على طول الحدود بين أذربيجان وأرمينيا اليوم ونعزز أنفسنا في هذه المواقع وسنبقى بهذه المواقع.