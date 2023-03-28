الرئيس إلهام علييف: سنعيش في ديارنا الاصلية دوما

باكو، 28 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لماسيم محمدوف بمناسبة تعيينه لمنصب الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية إن المحافظة رغم انها أعيدت إلى تحت سيطرتنا بعد انتهاء حرب قراباغ الثانية فإن مدينة لاتشين ظلت خارج سيطرتنا. لأن الطريق من أرمينيا إلى قراباغ كان يمر عبر وسط مدينة لاتشين.

وتحدث رئيس الدولة عن الجهود التي بذلها من اجل حل القضية، قائلا إننا عدنا في 26 أغسطس إلى قريتي زابوخ وصوص ومدينة لاتشين وبعد ذلك زرت مدينة لاتشين ورفعت علم أذربيجان وسط المدينة وأعلنت "أننا سنعيش دوما في ديارنا الاصلية هذا.