وزير خارجية أذربيجان في زيارة رسمية إلى إسرائيل وفلسطين
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٣]
باكو، 28 مارس، (أذرتاج)
توجه وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف في زيارة رسمية الى إسرائيل وفلسطين اليوم في 28 مارس.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه من المقرر ان يلتقي الوزير الاذذربيجاني على هامش الزيارة مع ممثلين رفيعي المستوى من كلا البلدين ويشارك في حفل افتتاح سفارة جمهورية أذربيجان في اسرائيل.
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