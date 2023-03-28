الرئيس إلهام علييف: نموذج الإدارة الجديد يجب تطبيقه في سائر المناطق أيضا

باكو، 28 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لماسيم محمدوف بمناسبة تعيينه لمنصب الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية "يمكن القول بأن الممثلين الخاصين (الذين عينتهم) يشرعون في العمل في معظم المحافظات المحررة من الاحتلال بعد هذا التعيين.

وابلغ رئيس الدولة انه يجب تطبيق منهج إدارة جديد في الأراضي المحررة من الاحتلال ويجري تطبيقه، مفيدا أن هذا يجب تطبيقه كنموذج إدارة جديد في سائر مناطق البلد أيضا في المستقبل، وهذا أعمال البناء الكبيرة من جهة ومنهج الإدارة الجديد من جهة أخرى. وأنا متأكد من ان يساهم هذا اسهاما كثيرا ليس في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني فقط فحسب بل في تنمية البلد الشاملة ككل أيضا.