الرئيس إلهام علييف: تنفذ أعمال إعادة بناء محافظة لاتشين منذ أكثر من العامين

باكو، 28 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لمسيم محمدوف بمناسبة تعيينه لمنصب الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية إن أعمال إعادة بناء محافظة لاتشين تنفذ منذ العامين وقد أنجزت الأعمال الكثيرة وكما تعرفون يجري إنشاء مطار دولي في محافظة لاتشين.

وتحدث الرئيس علييف عن صعوبات تحديد مكان مطار دولي وإنشائه قائلا إن أعمال البناء والإنشاء جارية في منطقة محاطة بالجبال وعلى الأرجح سوف يوضع للخدمة في نهاية العام المقبل او مطلع عام 2025م.