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    سياسة


    8 مركبات لجنة الصليب الأحمر الدولية تمر عبر طريق لاتشين بدون مانع

    ٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:١٩]

    باكو، 28 مارس، أذرتاج

    يستمر في يومه الـ 107 اعتصام نشطاء البيئة المنظمة بدعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية على طريق لاتشين وخانكندي بطلب السماح بإجراء عملية الرصد والمراقبة والتفتيش على منجمي قيزيل بولاق ودميرلي في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وبوقف الاستغلال الغير قانوني لثروات أذربيجان الطبيعية.

    مرت شاحنة و7 سيارات لجنة الصليب الأحمر الدولية اليوم 28 مارس من خلال مكان الاعتصام بدون مانع من اتجاه أرمينيا عبر محافظة لاتشين إلى مدينة خانكندي.

    ويدل ذلك مرة أخرى على أن المشاركين في التظاهرة السلمية لا يعرقلون عبور مراكب النقل للأغراض الإنسانية.

    هذا وكان من المقرر نتيجة للمفاوضات المنظمة في 3 و7 ديسمبر الجاري مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية أن تقوم فرق مؤلفة عن المتخصصين والخبراء والمسؤولين من وزارتي الاقتصاد والبيئة والثروات الطبيعية وهيئة شؤون الممتلكات وشركة أذر غولد بإجراءات أولية للمراقبة والتفتيش في مناجم الثروات الطبيعية الواقعة في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية. تتعرض المناجم للاستغلال غير القانوني الذي يؤدي إلى تدهور الأحوال البيئية في المنطقة ولكن عملية المراقبة والتفتيش باءت بالفشل بسبب تقاعس قوات حفظ السلام الروسية.

    يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.

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