الرئيس إلهام علييف: ننشئ طريقا إلى زنكزور الشرقية من محافظة جويجول أيضا

باكو، 28 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لمسيم محمدوف بمناسبة تعيينه لمنصب الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية إن الطريق الواصل بين كلبجار ولاتشين تجري إعادة إنشاؤه بجانب إنشاء عدد كبير من الأنفاق في المنطقة.

وقال رئيس الدولة إن أكثر مناطقنا من حيث عدد الأنفاق محافظتا كلبجار ولاتشين وطول النفق تحت جبل موروف يبلغ 12 كم وبذلك ننشئ طريقا إلى زنكزور الشرقية من محافظة جويجول أيضا وذلك بجانب مواصلة إنشاء الطريق الواصل بين قبادلي ولاتشين بسرعة.