الرئيس إلهام علييف: نعيد إسكان ما يزيد عن 1000 شخص في قرية زابوخ وعن 300 شخص في قرية صوص نبني مسجدا في مدينة لاتشين

باكو، 28 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف أثناء استقباله لمسيم محمدوف بمناسبة تعيينه لمنصب الممثل الخاص للرئيس في محافظة لاتشين التابعة لمنطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية إن مسجدا سيُبنى من جانب مؤسسة حيدر علييف في مدينة لاتشين وقد وضعتُ أنا شخصيا حجر أساس المسجد عندما كنت في لاتشين.

وأضاف رئيس الدولة أننا أطلقنا عمليات إعادة بناء قريتي زابوخ وصوص من جديد وسنعيد ما يزيد عن 1000 شخص في قرية زابوخ وعن 300 شخص في قرية صوص مشددا على أنه يجري إنشاء قرية جديدة تماما لسكان قرية زابوخ.