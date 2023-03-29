جهاز امن الدولة: النائب فاضل مصطفى تعرض للهجوم الإرهابي

باكو، 29 مارس (أذرتاج)

وقع الهجوم الإرهابي على النائب البرلماني فاضل غضنفر اوغلو مصطفى بالقرب من منزله في بلدة زابرات 1 بالعاصمة باكو في الساعة 21:51 في 28 مارس، حيث أصيب بطلقات نارية من بندقية "كالاشنيكوف" الآلية في الكتف الأيمن والساق اليمنى.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لجهاز امن الدولة ان حالة النائب البرلماني مستقرة عقب إصابته بطلقتين في محاولة اغتياله. يتلقى حاليا العلاج الطبي. ولا يوجد خطر على حياته.

رفعت إدارة تحقيقات لدى جهاز امن الدولة الاذربيجاني دعوى قضائية في مواد القانون الجنائي وهي مادة رقم 277 (محاولة اغتيال رجل الدولة او شخصية اجتماعية بغرض وقف عمله او نشاطه السياسي او الانتقام منه على هذا النشاط)، ومادة رقم 228.2.1 (حصول مجموعة من الأشخاص المتآمرين مسبقا على السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية وامتلاكه وحيازته وحمله بشكل غير قانوني).

تجرى التحقيقات والتحريات العاجلة في تحديد هوية الإرهابي والأشخاص المتورطين في هذه الجريمة ومحاكمتهم.

ستقدم معلومات إضافية.