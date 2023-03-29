النيابة العامة تعلن بدء التحقيقات في قضية محاولة اغتيال النائب البرلماني

باكو، 29 مارس (أذرتاج) أعلنت النيابة العامة الأذربيجانية بدء التحقيقات والبحث الجنائي في قضية محاولة اغتيال النائب البرلماني فاضل مصطفى بالطلقات النارية امام منزله في بلدة زابرات بالعاصمة باكو. أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة ان النائب الأول للمدعي العام والمدعي لمدينة باكو وفريق التحقيق والبحث الجنائي اجروا التحريات الضرورية في مكان الحادث.

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