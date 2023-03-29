وزير الطاقة يعقد لقاءات ثنائية في اطار مؤتمر "حوار برلين لتحول الطاقة"

باكو، 29 مارس (أذرتاج)

اجرى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف العديد من اللقاءات الثنائية في اطار مؤتمر "حوار برلين لتحول الطاقة" في ألمانيا.

أفادت أذرتاج ان الوزير الاذربيجاني أجرى لقاء مع سكرتيرة الدولة في وزارة الشئون الاقتصاديى والنشاط المناخي في المانيا السيدة انجا هاجدوك حيث اشير الى ضرورة زيادة طاقة النقل عبر ممر الغاز الجنوبي في ظل زيادة أهمية امن الطاقة في العالم، ودعم تطوير المشروع في اطار شراكة الطاقة الاستراتيجية المحدثة مع الاتحاد الأوروبي. تم التأكيد على ضرورة تسريع الاعمال وتعزيز جهود الأطراف المعنية في مسألة توسيع الممر حتى عام 2027. كذلك استعرض الطرفان في اللقاء مشاريع "الطاقة الخضراء" التي ستحققها أذربيجان مع المستثمرين الأجانب حتى عام 2030 و مسائل التعاون بين أذربيجان وجورجيا ورومانيا وهنغاريا في نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من رياح بحر الخزر.

في لقاء جمع الوزير الاذربيجاني مع المدير العام بوزارة الطاقة الإسرائيلية يعقوب بليتشتين، أجري تبادل الآراء حول خطط عمل لكلا البلدين في انتاج الغاز الطبيعي و"الطاقة الخضراء" وتصديرهما الى أوروبا. كذلك تحدث الطرفان عن الأولويات في تطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين. دعا الوزير شركات إسرائيلية متخصصة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة للتعاون مع أذربيجان.

كذلك التقى وزير الطاقة مع نائبة وزير الطاقة المولدوفي كارولينا نوفاك. خلال اللقاء أجرى الطرفان وجهات النظر حول آفاق التعاون في الطاقة بين البلدين ومسائل حوار مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

ناقش الوزير ونائب رئيس شركة "اونيبير" ميخائيل هيلمر مسائل التعاون في مجال امدادات الغاز وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. قيل ان شركة "اونيبر" ، التي هي احد مستوردي الغاز الاذربيجاني حتى عام 2045، حريصة على توسيع ممر الغاز الجنوبي وزيادة حجم نقل الغاز عبر هذا الممر، التعاون في مجال الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر.

كذلك التقى الوزير برويز شاهبازوف مع نائب الرئيس العام لشركة "سيمينز اينرجي" اريل بورات. نوقشت في الحديث المسائل المتعلقة بمشروع محطة الطاقة الكهربائية للتوربين الغازي بالطاقة الأولية 500 ميجاوات المخطط انشاؤها في ياشما في أذربيجان ومسائل التعاون في نقل الطاقة الخضراء المنتجة في أذربيجان الى أوروبا.