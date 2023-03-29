أذربيجان: 74 حالة إصابة بكورونا في 28 مارس

باكو، 29 مارس، (اذرتاج)

سجلت 74 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و6 حالات تعافي دون تسجيل 4 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 28 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 829 ألف و494 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و115 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و175 مريض منهم ويستمر علاج 204 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1721 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و555 ألف و412 فحص طبي.