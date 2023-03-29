أذربيجان: تطعيم 595 جرعة من لقاح كورونا في 28 مارس

باكو، 29 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 595 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 28 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 331 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و107 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 130 شخص الجرعة الثالثة و27 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و953 الف و632 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و405 ألف و985 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و901 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و401 ألف و845 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و901 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.