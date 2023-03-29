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    سياسة


    عقد اجتماع بين وزيري خارجية أذربيجان وإسرائيل في القدس

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١١:١٤]

    القدس، 29 مارس، (أذرتاج)

    بدأ لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان وإسرائيل جيهون بيراموف وإيلي كوهين في مدينة القدس.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه بعد لقاء على حدة، سيدلي الوزيران بتصريحين صحفيين.

    يذكر ان اليوم سيقام حفل افتتاح رسمي للسفارة الاذربيجانية في اسرائيل. يوصف افتتاح أول ممثلية دبلوماسية لأذربيجان في إسرائيل بانه حدث تاريخي.

    غرد الناطق الرسمي باسم وزارة خارجية أذربيجان آيخان حاجيزاده في صفحتها الرسمية في تويتر أن العلاقات الأذربيجانية الإسرائيلية والتعاون متبادل المنفعة سيتوسعان بعد هذه الزيارة التاريخية.

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