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    إيلي كوهين: أذربيجان شريك استراتيجي لإسرائيل

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:١٠]
    إيلي كوهين: أذربيجان شريك استراتيجي لإسرائيل

    القدس، 29 مارس، (أذرتاج)

    أذربيجان شريك استراتيجي لإسرائيل. يعكس افتتاح السفارة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في تصريح صحفي له.

    وأشار إلى أن افتتاح السفارة الأذربيجانية له أهمية كبيرة في تاريخ العلاقات الممتد على مدى 30 عاما. وأضاف: "نتعاون في الامن الاقليمي والطاقة والسياحة وغيرها من المجالات. توجد في أذربيجان واحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي".

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