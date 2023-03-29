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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء أذربيجان ونائب رئيس تركيا

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٤٦]
    مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء أذربيجان ونائب رئيس تركيا

    باكو، 29 مارس، (أذرتاج)

    جرت في 28 مارس مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف ونائب رئيس تركيا فؤاد أوكتاي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الطرفين اعربا خلال المحادثة الهاتفية عن ارتياحهما للتطور الناجح للعلاقات الأخوية والودية بين البلدين في جميع المجالات.

    لتنفيذ التوجيهات المقدمة من قبل رئيسي الدولتين، تم تبادل الآراء حول تقدم الأعمال المنفذة في إطار اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا.

    كما تم بحث آفاق التعاون متبادل المنفعة بين أذربيجان وتركيا في مختلف المجالات.

    قدم فؤاد أوكتاي معلومات عن الأعمال المنجزة في اتجاه إزالة عواقب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق تركيا وإجراءات إعادة الإعمار.

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