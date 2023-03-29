وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أذربيجان في الشهر المقبل
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٤٤]
القدس، 29 مارس، (أذرتاج)
سيزور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أذربيجان في الشهر المقبل، وفق ما قاله وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الاذربيجاني جيهون بيراموف.
وقال الوزير: "سنزور أذربيجان بوفد كبير وسنناقش تطوير علاقاتنا في مختلف المجالات"، حسبما افادته وكالة اذرتاج.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٥٧]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٤٦]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٥٧]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٤٦]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:١٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٣]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤٤]
١٠.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٤]
٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٣٤]
٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥١]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٣٨]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٦]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٤٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٤٣]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥٢]
٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٣١]
٢٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٢٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [٠٩:٠٧]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [٠٨:٤٢]
٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٢٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك