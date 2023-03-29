وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أذربيجان في الشهر المقبل

القدس، 29 مارس، (أذرتاج) سيزور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أذربيجان في الشهر المقبل، وفق ما قاله وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الاذربيجاني جيهون بيراموف. وقال الوزير: "سنزور أذربيجان بوفد كبير وسنناقش تطوير علاقاتنا في مختلف المجالات"، حسبما افادته وكالة اذرتاج.

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