طبيب: نقل النائب الذي تعرض لمحاولة الاغتيال إلى مستشفى احدى أجهزة إنفاذ القانون بعد العملية الجراحية

باكو، 29 مارس، أذرتاج خرج النائب فاضل مصطفى من عملية جراحية بعدما تعرض لمحاولة الاغتيال رميا بالرصاص. وقال اتحاد إدارة الوحدات الإقليمية الطبية الأذربيجاني (طبيب) في بيان إن النائب نقل إلى مستشفى احدى أجهزة إنفاذ القانون للأغراض الأمنية.

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