وزير الطاقة الاذربيجاني يزور المجر
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤٣]
باكو، 29 مارس، (اذرتاج)
سيشارك وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في الاجتماع الثالث لوزراء الطاقة للدول الأعضاء والمراقبين في منظمة الدول التركية، الذي سيعقد في بودابست عاصمة المجر، حسبما افادته وكالة اذرتاج.
من المقرر أن يلقي كلمة وزير الطاقة الاذربيجاني ويعقد لقاءاته الثنائية في الحدث.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:١١]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٣٩]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [٠٩:٥٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٥٧]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٤٦]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:١٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٣٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٣]
١٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤٤]
١٠.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٤]
٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٣٤]
٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥١]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٩]
١٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٣٨]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٦]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٤٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٤٣]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٥٥]
٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٨:٥٢]
٢٧.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٣١]
٢٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٥]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٢٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [٠٩:٠٧]
٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [٠٨:٤٢]
٢٨.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٢٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك