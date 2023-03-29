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    اقتصاد


    وزير الطاقة الاذربيجاني يزور المجر

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٣]
    وزير الطاقة الاذربيجاني يزور المجر

    باكو، 29 مارس، (اذرتاج)

    سيشارك وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في الاجتماع الثالث لوزراء الطاقة للدول الأعضاء والمراقبين في منظمة الدول التركية، الذي سيعقد في بودابست عاصمة المجر، حسبما افادته وكالة اذرتاج.

    من المقرر أن يلقي كلمة وزير الطاقة الاذربيجاني ويعقد لقاءاته الثنائية في الحدث.

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