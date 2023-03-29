أذربيجان: 97 حالة إصابة بكورونا في 29 مارس

باكو، 29 مارس، (اذرتاج)

سجلت 97 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وحالتان تعافي دون تسجيل 3 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 29 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 829 ألف و591 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و117 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و178 مريض منهم ويستمر علاج 296 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1432 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و556 ألف و844 فحص طبي.