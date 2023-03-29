أذربيجان: تطعيم 246 جرعة من لقاح كورونا في 29 مارس

باكو، 29 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 246 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 29 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 146 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و50 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 38 شخصا الجرعة الثالثة و12 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و953 الف و878 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و406 ألف و131 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و951 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و401 ألف و883 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و913 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.