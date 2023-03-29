بحث مسألة زيادة استثمارات متبادلة مع اسبانيا

باكو، 29 مارس (أذرتاج)

كان النائب الأول لوزير الاقتصاد الاذربيجاني إلنور علييف والوفد المرافق له في زيارة الى مدينة مدريد عاصمة اسبانيا.

أفادت أذرتاج ان الوفد الاذربيجاني التقى مع السيدة شيانا مارغاريتا ميندس بيرتولو سكرتير الدولة لدى وزارة الصناعة والسياحة والتجارة. قدم إلنور علييف معلومات عن إمكانيات العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين مشيرا الى أهمية تنظيم لقاءات عمل بمشاركة دوائر الاعمال في تحقيق هذه الإمكانيات. تم استعراض البيئة الاستثمارية والتجارية الملائمة في أذربيجان، والاعمال المقامة في مجال الاندماج وإنعاش الاعمال في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال، قدمت معلومات مفصلة عن الفرص الموجودة للمستثمرين. تم التأكيد على أهمية إعداد "اتفاقية بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة اسبانيا بشأن ترويج الاستثمارات وحمايتها المتبادلة" من حيث زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والتنظيم القانوني في هذا المجال.

اشارت شيانا بيرتولو الى التعاون المفيد بين البلدين، وتحدثت عن سبل توسيع الشراكة.

كذلك اجرى الطرفان تبادل الآراء حول الوضع الحالي للعلاقات الاقتصادية وتطوير التعاون.