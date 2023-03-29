  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان قد تستفيد من خبرة اسبانيا في مجالات "الطاقة الخضراء" والزراعة والسياحة

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
    أذربيجان قد تستفيد من خبرة اسبانيا في مجالات

    باكو، 29 مارس (أذرتاج)

    عقد لقاء بين الوفد الاذربيجاني ورواد الاعمال الاسبان في مقر الغرفة التجارية الاسبانية.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان النائب الأول لوزير الاقتصاد إلنور علييف قدم معلومات عن فرص الاستثمار الموجودة في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال والمجمعات الصناعية.

    قيل ان أذربيجان قد تستفيد من خبرة اسبانيا في مجالات "الطاقة الخضراء" والزراعة والسياحة وإدارة المياه مع الإشارة الى وجود إمكانيات كثيرة للتعاون في هذا المجال.

    قال رواد الاعمال الاسبان انهم حريصون على توسيع التعاون مع نظرائهم من أذربيجان.

    كما تم تقديم عرض عن إمكانيات تجارية موجودة في أذربيجان.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:١١]
    بحث مسألة زيادة استثمارات متبادلة مع اسبانيا
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٣]
    وزير الطاقة الاذربيجاني يزور المجر
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٣٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [٠٩:٥‎٠]
    وزير الطاقة يعقد لقاءات ثنائية في اطار مؤتمر "حوار برلين لتحول الطاقة"