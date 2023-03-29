باكو، 29 مارس (أذرتاج)

عقد لقاء بين الوفد الاذربيجاني ورواد الاعمال الاسبان في مقر الغرفة التجارية الاسبانية.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان النائب الأول لوزير الاقتصاد إلنور علييف قدم معلومات عن فرص الاستثمار الموجودة في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال والمجمعات الصناعية.

قيل ان أذربيجان قد تستفيد من خبرة اسبانيا في مجالات "الطاقة الخضراء" والزراعة والسياحة وإدارة المياه مع الإشارة الى وجود إمكانيات كثيرة للتعاون في هذا المجال.

قال رواد الاعمال الاسبان انهم حريصون على توسيع التعاون مع نظرائهم من أذربيجان.

كما تم تقديم عرض عن إمكانيات تجارية موجودة في أذربيجان.