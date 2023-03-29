وزير الدفاع الإسرائيلي يطلع على جهود السلام وإعادة الإعمار في المنطقة

باكو، 29 مارس (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوحاو غالانت في 29 مارس.

أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء سبل تطوير التعاون في المجالات الدفاعية والفنية العسكرية وغيرها بين البلدين فضلا عن المسائل الإقليمية والدولية.

لفت الوزير بايراموف الى أن العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع لها دور استثنائي في أجندة التعاون القائم.

استذكر الوزير بايراموف باللقاء الذي جرى بين الرئيس إلهام علييف ووزير الدفاع الإسرائيلي في اطار مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن في 17 فبراير لهذا العام قائلا ان الزيارات المتبادلة والاتصالات الوثيقة تعطي اسهاما مهما في تطوير العلاقات.

كذلك أحاط الوزير الاذربيجاني الجانبَ المقابل علما بالوضع الحالي في المنطقة في فترة ما بعد النزاع ومساعي أذربيجان في إحلال السلام والامن الإقليميين.

تحدث الوزير غالانت عن تجربة التعاون الناجح بين البلدين في المجالات الدفاعية والفنية العسكرية مشيرا الى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الموجودة للمزيد من توسيع التعاون. كما اشير الى أهمية مواصلة الاتصالات المتبادلة.

كما اجرى الطرفان تبادل وجهات النظر حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.