أذربيجان: انشاء مركز الامن السيبراني، بالتعاون مع معهد Technion الاسرائيلي

باكو، 29 مارس (أذرتاج)

استجابة لتحديات الأمن السيبراني المتزايدة في أذربيجان، أنشأت وزارة التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان مركز الأمن السيبراني، ذلك بدعم من مجموعة شركات "باشا هولدينغ"، وبالتعاون مع معهد Technion أبرز مؤسسة التعليم العالي الإسرائيلية للتكنولوجيا.

يتمثل الدور الرئيسي للمركز في تدريب المتخصصين والمدربين المؤهلين تأهيلا عاليا في مجال الأمن السيبراني. سيتم تدريب أكثر من 1000 شخص، بما في ذلك 15 من المدربين المؤهلين تأهيلا عاليا في مركز الأمن السيبراني في أذربيجان في غضون 3 سنوات. سيسمح تدريب المدربين المحليين بتوسيع نطاق البرنامج في المستقبل.

سيأتي أعضاء هيئة التدريس المحترفون من إسرائيل، والتي تُعتبر إحدى الدول الرائدة في العالم في مجال الأمن السيبراني، ويزودون المتدربين بالمعرفة والمهارات التي تغطي أحدث التهديدات والتوجهات وأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني.

يحتوي المركز على فصول دراسية وغرف تدريب وغرف محاكاة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات. سيتمكن الطلاب من إجراء البحوث في هذه المختبرات وإنشاء منتجات مختلفة للأمن السيبراني.

وحضر حفل الافتتاح رئيس جهاز أمن الدولة العقيد علي نغييف، ووزير التنمية الرقمية والنقل رشاد نبييف، ووزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي، ونائب الرئيس التنفيذي في المعهد والمدير العام بوعز غولاني، وممثلون عن السفارة الإسرائيلية ومسؤولون آخرون. تعرفوا على الظروف التي تم إنشاؤها في مركز أذربيجان للأمن السيبراني.

في حديثه في حفل الافتتاح، أشاد وزير التنمية الرقمية والنقل رشاد نبييف بإنشاء مركز الأمن السيبراني كخطوة مهمة نحو تعزيز جاهزية الدولة ضد التهديدات السيبرانية.

بدأت الفصول بالفعل في مركز الأمن السيبراني في أذربيجان. شارك 2000 شخص في الامتحانات لدخول الفصول الدراسية ونجح ستون شخصًا، بعد اجتيازهم مراحل الاختبار والمقابلة. خلال فترة التدريب، سيتم تنظيم التدريبات في أربعة اتجاهات: التدريب المتخصص، والتدريب التوعوي، والدورات التدريبية لتحسين مهارات كبار المتخصصين في الأمن السيبراني، وإعداد منتجات الأمن السيبراني.

ان التدريبات التي ستعتمد على برنامج Technion التدريبي ستعلم المعارف النظرية والعملية. ومن المقرر تدريب 60 متخصصًا في كل فترة تدريب. تم التخطيط للتدريبات لثلاث فئات من المتخصصين: الفريق الأحمر (الهجوم) Red Team ، الفريق الأزرق (الدفاع) Blue Team ، فريق SOC (التحليلات). خلال فترة التدريب، ستقوم فرق مكونة من 20 متدربًا في ثلاثة أنواع من التخصصات (الهجوم والدفاع والتحليل) بتطوير مهاراتهم من خلال المشاركة في عمليات المحاكاة. سيتم منح شهادات رسمية من معهد Technion لمن ينهون التدريب بنجاح.