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    رسميا.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:١٧]

    باكو، 29 مارس (أذرتاج)

    افتتح وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، اليوم في 29 مارس، رسميا سفارة بلاده في دولة إسرائيل، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونواب برلمانيين وممثلي المجتمع وأرباب الفن من كلا البلدين.

    بعد عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، ألقى وزير الخارجية الاذربيجاني كلمة قال فيها ان افتتاح السفارة يعطي دفعة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين. تحدث الوزير الاذربيجاني عن التعاون الاذربيجاني الإسرائيلي في المجالات المختلفة وآفاق تطويرها. وأضاف ان الطائفة اليهودية في أذربيجان تساهم في تطوير المجتمع المحلي. أعرب الوزير عن يقينه من تفعيل نشاط الشتات الأذربيجاني في إسرائيل.

    من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي ان افتتاح السفارة في ظل التعاون الممتد منذ 30 عاما يظهر عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وصف الوزير أذربيجان بالشريك الاستراتيجي لإسرائيل مشيرا الى ان البلدين يتعاونان بشكل وثيق في مجالات شتى، معربا عن يقينه من المزيد من تعميق هذه العلاقات.

    استمر الحفل ببرنامج فني موسيقي.

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    رسميا.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل رسميا.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل رسميا.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل رسميا.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل رسميا.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل رسميا.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل رسميا.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل رسميا.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل رسميا.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل رسميا.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل رسميا.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل