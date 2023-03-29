رجال اعمال أذربيجان يزورون المملكة العربية السعودية

باكو، 29 مارس (أذرتاج)

جرى لقاء عبر الاتصال المرئي بين رئيس مجلس إدارة الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) اورخان محمدوف ووكيل وزارة الاستثمار للشراكات الدولية المهندس محمد آل حسنة.

أفادت أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين ناقشا في اللقاء تطوير التعاون في اطار مجموعة عمل اذربيجانية سعودية وعقد اول اجتماع لمجلس الاعمال المشترك الاذربيجاني السعودي والزيارة المرتقبة لممثلي كوبيا ورجال اعمال أذربيجان الى المملكة العربية السعودية، كذلك سبل توسيع التعاون بين دوائر الاعمال لكلا البلدين.