الجيش الاذربيجاني يسيطر على المرتفعات والطرق الفرعية والرئيسية في لاتشين وكذلك المساحات الواسعة في الحدود

باكو، 30 مارس (أذرتاج) سيطر الجيش الاذربيجاني على المرتفعات والطرق الفرعية والرئيسية الواقعة بين قريتي جاغازور وزابوخ لمحافظة لاتشين وكذلك المساحات الواسعة في الحدود، نتيجة تدشين طريق لاتشين الجديد.

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