الجيش الاذربيجاني يسيطر على المرتفعات والطرق الفرعية والرئيسية في لاتشين وكذلك المساحات الواسعة في الحدود
AzerTAg.az
٣٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٧]
باكو، 30 مارس (أذرتاج)
سيطر الجيش الاذربيجاني على المرتفعات والطرق الفرعية والرئيسية الواقعة بين قريتي جاغازور وزابوخ لمحافظة لاتشين وكذلك المساحات الواسعة في الحدود، نتيجة تدشين طريق لاتشين الجديد.
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