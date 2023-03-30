وزير الخارجية: يجب ألا تقلق البلدان الأخرى من العلاقات الوثيقة لأذربيجان مع اية دولة

باكو، 30 مارس (أذرتاج)

روجت أذربيجان في سياستها الخارجية تطوير علاقات الصداقة والشراكة مع كافة البلدان.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في تصريحه الصحفي اثناء حفل افتتاح سفارة البلد في إسرائيل.

أضاف ان إقامة أذربيجان العلاقات الوثيقة مع اية دولة وتطويرها يجب ألا تقلق البلدان الأخرى. وأوضح "ان هذا، قبل كل شيء، يخدم تطوير تلك البلدان والسلام والاستقرار في منطقتنا".

وتحدث الوزير عن استمرار تنفيذ المشاريع المخططة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل. قال ان حجم التبادل التجاري زاد بنسبة 85% في العام الماضي.