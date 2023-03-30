الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مبنى اداري جديد لجهاز شئون العقارات

باكو، 30 مارس (أذرتاج) تم تدشين مبنى اداري جديد لجهاز شئون العقارات التابع لوزارة الاقتصاد بالعاصمة باكو. أفادت أذرتاج ان رئيس أذربيجان حضر حفل الافتتاح. قدم وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف معلومات عن المبنى. قيل ان المبنى مكون من 33 طابقا. أنشئت كل الظروف الملائمة لعمل 537 عامل. توجد في المبنى قاعات المؤتمرات والاجتماع وغرف مختلفة ومطاعم.

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