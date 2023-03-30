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    سياسة


    عقد اجتماع بين وزيري خارجية أذربيجان وفلسطين في رام الله

    ٣٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:١٠]

    رام الله، 30 مارس، (أذرتاج)

    التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف يوم 30 مارس مع وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه بعد الاجتماع، سيدلي الوزيران بتصريحين صحفيين.

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