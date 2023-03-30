البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 30 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0082
أورو EUR 1 1.8427
دولار أسترالي AUD 1 1.1367
روبل بيلاروس BYN 1 0.6734
ريال برازيلي BRL 1 0.331
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0938
كرون دنماركي DKK 1 0.2474
لاري جورجي GEL 1 0.6641
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2529
دينار الكويت KWD 1 5.5441
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3841
بيسو المكسيك MXN 1 0.0939
جنيه مصري EGP 1 0.0550
لاي مولدوفا MDL 1 0.0921
كرون النرويج NOK 1 0.1629
زلوتي بولندا PLN 1 0.393
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.022
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2872
دولار سنغافورة SGD 1 1.2783
ريال السعودية SAR 1 0.4527
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1561
دولار تايوان TWD 1 0.0558
ليرة تركيا TRY 1 0.0888
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0568
كرون التشيك CZK 1 0.0782
يوان الصين CNY 1 0.2467
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0930
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4746
كرون السويد SEK 1 0.1633
فرنك سويسرا CHF 1 1.8499
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2821
بيسو تشيلي CLP 100 0.2142
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113
ريال إيران IRR 100 0.0040
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك