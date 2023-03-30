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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٣٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 30 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0082

    أورو EUR 1 1.8427

    دولار أسترالي AUD 1 1.1367

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

    ريال برازيلي BRL 1 0.331

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0938

    كرون دنماركي DKK 1 0.2474

    لاري جورجي GEL 1 0.6641

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2529

    دينار الكويت KWD 1 5.5441

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3841

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0939

    جنيه مصري EGP 1 0.0550

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0921

    كرون النرويج NOK 1 0.1629

    زلوتي بولندا PLN 1 0.393

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

    روبل روسي RUB 1 0.022

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2872

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2783

    ريال السعودية SAR 1 0.4527

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1561

    دولار تايوان TWD 1 0.0558

    ليرة تركيا TRY 1 0.0888

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0568

    كرون التشيك CZK 1 0.0782

    يوان الصين CNY 1 0.2467

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0930

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4746

    كرون السويد SEK 1 0.1633

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8499

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2821

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2142

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

    ريال إيران IRR 100 0.0040

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