البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 30 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 30 مارس آذار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0082

أورو EUR 1 1.8427

دولار أسترالي AUD 1 1.1367

روبل بيلاروس BYN 1 0.6734

ريال برازيلي BRL 1 0.331

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0938

كرون دنماركي DKK 1 0.2474

لاري جورجي GEL 1 0.6641

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2529

دينار الكويت KWD 1 5.5441

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3841

بيسو المكسيك MXN 1 0.0939

جنيه مصري EGP 1 0.0550

لاي مولدوفا MDL 1 0.0921

كرون النرويج NOK 1 0.1629

زلوتي بولندا PLN 1 0.393

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

روبل روسي RUB 1 0.022

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2872

دولار سنغافورة SGD 1 1.2783

ريال السعودية SAR 1 0.4527

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1561

دولار تايوان TWD 1 0.0558

ليرة تركيا TRY 1 0.0888

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0568

كرون التشيك CZK 1 0.0782

يوان الصين CNY 1 0.2467

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0930

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4746

كرون السويد SEK 1 0.1633

فرنك سويسرا CHF 1 1.8499

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2821

بيسو تشيلي CLP 100 0.2142

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

ريال إيران IRR 100 0.0040