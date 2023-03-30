حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وإسبانيا يتجاوز مليار دولار

باكو، 30 مارس، (أذرتاج)

التقى الوفد برئاسة النائب الأول لوزير الاقتصاد ألنور علييف مع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الإسباني سيلسو لويس ديلجادو آرس ورئيس لجنة الصناعة والتجارة والسياحة خوان كابديفيلا، ذلك على هامش زيارته لمملكة اسبانيا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة ان ألنور علييف أكد على أن أذربيجان تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وأن البلد شريك موثوق في ضمان أمن الطاقة لأوروبا واحاط البرلمانيين الإسبانيين علما بالوضع الحالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأكد أن حجم التبادل التجاري يزيد عن مليار دولار وأن إسبانيا هي واحدة من أكبر 10 شركاء تجاريين لأذربيجان.

وأشار إلى أن تنويع العلاقات التجارية هو أحد المجالات ذات الأولوية في جدول الأعمال الاقتصادي الأذربيجاني وهناك فرص حقيقية لتطوير التعاون في هذا المجال. خلال المحادثة، تمت مناقشة انشاء اللجنة الحكومية المشتركة أو مجموعة عمل بين أذربيجان وإسبانيا وتأسيس سفارة مملكة إسبانيا في البلاد.

كما نوقشت في الاجتماع التدابير المتخذة في اتجاه تنويع الاقتصاد الأذربيجاني وتطوير القطاع غير النفطي وتعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال والأولويات الوطنية للبلد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية حتى عام 2030.

تحدث رؤساء لجان مجلس النواب عن أهمية تعاون بلادهم مع أذربيجان وزيادة تكثيف العلاقات وآفاق تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.