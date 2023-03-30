  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رياض المالكي: نرحب بدعم أذربيجان لجهود فلسطين من أجل الحرية
    أذربيجان تنشئ مدرسة في فلسطين

    ٣٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
    رياض المالكي: نرحب بدعم أذربيجان لجهود فلسطين من أجل الحرية أذربيجان تنشئ مدرسة في فلسطين

    رام الله، 30 مارس، (أذرتاج)

    نرحب بدعم أذربيجان لجهود فلسطين من أجل الحرية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في عرض موجز عقده مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.

    أشار الوزير رياض المالكي الى ان أذربيجان وفلسطين دولتان صديقتان، قائلا إن الطرفين، خلال الاجتماع بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية. وشكر الوزير الفلسطيني أذربيجان على تقديم برنامج تعليمي لطلاب بلاده وعلى مبادرتها لبناء مدرسة في فلسطين.

    كما قال رياض المالكي إن ممثلية أذربيجان في فلسطين سيفتتح قريبا.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٤٥‎]
    الخارجية: أرمينيا زادت في الأسابيع الأخيرة من خطابها العدواني ضد أذربيجان
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٢٦]
    50 شاحنة تموين خاصة بقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٤]
    حاجيزاده: ويجب على أرمينيا أن تسحب قواتها بالكامل من أراضي أذربيجان
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٩:٠٠]
    وزير الخارجية: افتتاح ممثلية في فلسطين يرقي التعاون مرحلة جديدة