رياض المالكي: نرحب بدعم أذربيجان لجهود فلسطين من أجل الحرية
أذربيجان تنشئ مدرسة في فلسطين
AzerTAg.az
٣٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
رام الله، 30 مارس، (أذرتاج)
نرحب بدعم أذربيجان لجهود فلسطين من أجل الحرية.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في عرض موجز عقده مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.
أشار الوزير رياض المالكي الى ان أذربيجان وفلسطين دولتان صديقتان، قائلا إن الطرفين، خلال الاجتماع بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية. وشكر الوزير الفلسطيني أذربيجان على تقديم برنامج تعليمي لطلاب بلاده وعلى مبادرتها لبناء مدرسة في فلسطين.
كما قال رياض المالكي إن ممثلية أذربيجان في فلسطين سيفتتح قريبا.
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