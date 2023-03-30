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    أذربيجان تصدر منتجاتها إلى بيلاروس، عبر بوابة Azexport.az

    ٣٠.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:١٢]
    أذربيجان تصدر منتجاتها إلى بيلاروس، عبر بوابة Azexport.az

    باكو، 30 مارس، (أذرتاج)

    التقى أيخان قداشوف رئيس بوابة "Azexport" على شبكة الانترنت (مشغل مركز تحليل وتواصل الإصلاحات الاقتصادية) مع أندري دروزدن رئيس شبكة البيع بالجملة البيلاروسية ذات النفوذ.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز أنه خلال المناقشة، قدم أيخان قداشوف معلومات مفصلة حول نشاط البوابة وعرض المنتجات الأذربيجانية عبر الاتصال المرئي.

    كما قدم أندري دروزدن معلومات عن أنشطة شركته. تم التوقيع على اتفاقية مبدئية لتصدير المنتجات الأذربيجانية إلى بيلاروس. قدم دعما لرجل الاعمال الأجنبي في إقامة علاقات مع الشركات الإنتاجية من أجل بدء الإجراءات ذات الصلة.

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