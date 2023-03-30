أذربيجان: 69 حالة إصابة بكورونا في 30 مارس

باكو، 30 مارس، (اذرتاج)

سجلت 69 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و17 حالة تعافي دون تسجيل 4 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 30 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 829 ألف و660 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 819 ألف و134 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و182 مريض منهم ويستمر علاج 344 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 957 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و557 ألف و801 فحص طبي.