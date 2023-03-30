أذربيجان: تطعيم 355 جرعة من لقاح كورونا في 30 مارس

باكو، 30 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 355 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 30 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 231 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و54 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 59 شخصا الجرعة الثالثة و11 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و954 الف و233 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و406 ألف و362 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و5 أشخاص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و401 ألف و942 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و924 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.