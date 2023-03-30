وزير الخارجية: افتتاح ممثلية في فلسطين يرقي التعاون مرحلة جديدة

باكو، 30 مارس، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في 30 مارس برام الله إن افتتاح ممثلية أذربيجان في فلسطين يرقي التعاون مرحلة جديدة.

وعبر الوزير عن الشكر لدولة فلسطين على تأييدها بسلامة أراضي أذربيجان مبلغا أن أذربيجان هي الأخرى تؤيد بجهود فلسطين الرامية إلى السلام والاستقرار. وقال الوزير بيراموف إن أذربيجان تؤيد الحوار ومفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

وقال الوزير جيهون بايراموف إن كلا البلدين عازمان على تطوير العلاقات مضيفا إجراء مشاورات فاعلة من اجل ذلك. وزاد أن مشاورات تالية تنظم قريبا على مستوى نائب الوزير.