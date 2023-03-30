حاجيزاده: ويجب على أرمينيا أن تسحب قواتها بالكامل من أراضي أذربيجان

باكو، 30 مارس، أذرتاج

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجاني أيخان حاجيزاده ردا على سؤال صحفي عن أفكار صرح بها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في أثناء اجتماع الحكومة المنعقد في 30 مارس إن أرمينيا يجب عليها أن تسحب قواتها بالكامل من أراضي أذربيجان وفقا للبيان الثلاثي وان تكف عن الادعاءات الترابية ضد أذربيجان وان تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها بدلا من دعوة منظمات دولية لزيارة أذربيجان ومن تدخلها في شؤون أذربيجان الداخلية.

وأضاف حاجيزاده انه من غير المفهوم تقابل أرمينيا بقلق وتعليق رئيس الوزراء الأرميني خلال خطابه في اجتماع الحكومة معلوماتٍ حول سيطرة الجيش الأذربيجاني على المرتفعات والطرق الفرعية والرئيسية الواقعة بين قريتي جاغازور وزابوخ لمحافظة لاتشين وكذلك المساحات الواسعة في الحدود نتيجة لتدشين طريق لاتشين الجديد. ومن المعلوم جيدا أن دحض رئيس الوزراء الأرميني تواجد قوات أرمينيا المسلحة على أراضي أذربيجان لا يوافق مع تصريحات يتم الإدلاء بها من قبل مسؤولين كبار تابعين له مباشرا وكذلك وزارة الدفاع الأرمينية بأن قوات أرمينيا المسلحة ما زالت غير مسحوبة من أراضي أذربيجان. كما نتذكر جيدا ادعاءات أرمينيا بأن قواتها المسلحة كأنها لم تكن خلال الـ30 سنة فاعلة احتلال أذربيجان على الرغم من الوقائع والحقائق ولأدلة الدامغة كلها. وقد أثبت مرارا أن جميع ادعاءات أرمينيا المذكورة وغيرها لا صحة لها على الإطلاق كما أن قرارات مجلس الأمن الدولي قد طلبت هي الأخرى سحب قوات أرمينيا سحبا كاملا وفوريا بدون قيد وشرط. ويجب على أرمينيا أن تسحب قواتها بالكامل من أراضي أذربيجان وفقا للبيان الثلاثي وان تكف عن الادعاءات الترابية ضد أذربيجان وان تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها بدلا من دعوة منظمات دولية لزيارة أذربيجان ومن تدخلها في شؤون أذربيجان الداخلية.