الخارجية: أرمينيا زادت في الأسابيع الأخيرة من خطابها العدواني ضد أذربيجان

باكو، 30 مارس، أذرتاج

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجاني أيخان حاجيزاده ردا على سؤال صحفي عن أفكار صرح بها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في أثناء اجتماع الحكومة المنعقد في 30 مارس إنه من الحقيقة في ارض الواقع أن أرمينيا قد زادت في الأسابيع الأخيرة من خطابها العدواني ضد أذربيجان وارتكبت استفزازات ضد قوات أذربيجان المسلحة في 5 و20 مارس الجاري وتجمع قوات إضافية في المنطقة. ويعرف الجميع خلال الـ30 سنة من الاحتلال وكذلك بعد عام 2020م أن أرمينيا تلقي مسؤولية على عاتق أذربيجان قبل ارتكاب استفزازات لها.

وفيما يخص الأفكار السخيفة التي صرح بها رئيس الوزراء الأرميني للمرة التالية بشأن أذربيجان كأنها تنوي التطهير العرقي وارتكاب ما يسمى بمجزرة فيجب أن نذكر أن أذربيجان لم تستهدف ولو مرة الأهالي المدنيين مقابل المجازر وعمليات القتل العام التي ارتكبتها أرمينيا ضد الأذربيجانيين طوال التاريخ. كما أن سياسة وأعمال أرمينيا الإرهابية والإبادة الجماعية منحوتة في ذاكرة التاريخ بوثائقها كلها وان دحضها من قبل أرمينيا تدل على أنها لا تمتنع من أعمالها هذه. وان تصريحات أرمينيا المحرضة والمستفزة هذه تدل على نية أرمينيا إجهاض عملية السلام متعمدا في ظروف انتعاش الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في المنقطة ويجب صد مثل هذه الخطوات صدا حاسما.