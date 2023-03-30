وزارة الدفاع: اتهام إيران لا صحة لها ومرفوض على الإطلاق

باكو، 30 مارس، أذرتاج

أصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية بيانًا بشأن آراء مليئة بالافتراء والبهتان ضد البلد صرح بها قائد القوات البرية في جيش إيران كيومرس حيدري.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن حيدري يدعي في أفكاره السخيفة بأن أذربيجان كأن قوى صهيونية فيها وكأن أذربيجان استخدمت خلال حرب الـ44 يوما الوطنية من إرهابيي داعش المحضرين من سورية وكأنهم ما برحوا في أراضي البلد. كما يقول حيدري أنه لن يُسمح من جانب إيران بتغييرات في الحدود مع أرمينيا.

وقالت وزارة الدفاع في البيان "إننا نبلغ قبل كل شيء أن اتهام إيران بشأن وجود قوات خارجية اية كانت في أراضي جمهورية أذربيجان لا صحة لها وهو مرفوض على الإطلاق وعلى وجه العموم لا عنصر أجنبي في أراضي أذربيجان.

كما نود أن نذكّر حيدري بأن أرمينيا هي التي كانت تحتل أراضي أذربيجان خلال الـ30 سنة وكان الجزء البالغ 137 كم من الحدود الدولية بين أذربيجان وايران محتلة أيضا جراء ذلك العدوان العسكري الأرميني ولكن ايران لم تصرح ببيان ولو مرة واحدة تتهم فيه أرمينيا وبالعكس شهدت الأخوة مزيدا من التعزيز بين ايران وأرمينيا خلال الفترة المشار إليها ولا يخفى اليوم على احد أن أرمينيا لها حليفان رئيسيان عبر العالم وهما فرنسا وايران.

إن جمهورية أذربيجان تؤيد بسلامة أراضي جميع البلاد ولا تتدخل في شؤونها الداخلية.

ونعلن ردا على الاتهام بأن أذربيجان كأنها استخدمت في حرب الـ44 يوما الوطنية من ارهابيي داعش عن أن جيش أذربيجان المظفر كتب تاريخ النصر عبر تحرير أراضي البلد من الاحتلال بوحده وليس هذا الادعاء اكثر من اتهام وافتراء سخيفين ومن المستهزئ والمضحك أن هذا الاتهام يزعم من جانب عسكري رفيع الرتبة لدولة هي التي تؤيد بالإرهاب ويذكر اسمها في ارتكاب الأعمال الإرهابية في مختلف بلدان العالم.