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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع 80.85 دولار

    ٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٢٣]
    برميل من

    باكو، 31 مارس، (اذرتاج)

    تم بيع برميل من النفط الاذربيجاني "اذري لايت" بقيمة 80.85 دولار أمريكي في ميناء أوغوستا الإيطالي بعد انخفاضه 0.01 دولار.

    أفادت وكالة اذرتاج أن سعر برميل "اذري لايت" تم بيعه بقيمة 78.54 دولار أمريكي في ميناء "جيهان" التركي بعد ارتفاعه 0.06 دولار.

    تم بيع برميل البترول من نوع "الأورال" الذي تبيعه أذربيجان من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود لروسيا عبر خط أنابيب باكو - نوفوروسيسك بقيمة 45.37 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.99 دولار.

    ولم يتغير برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 78.03 دولار في 30 مارس.

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