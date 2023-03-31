وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي رئيس دولة فلسطين

رام الله، 31 مارس، (أذرتاج)

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف على هامش زيارته الرسمية لفلسطين.

أفادت وكالة أذرتاج أنه خلال اللقاء، تمت مناقشة قضايا التعاون على المنصات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الوضع الحالي في المنطقة.

في البداية، استذكر الرئيس محمود عباس بسرور لقاءاته مع الزعيم الوطني لأذربيجان حيدر علييف والرئيس إلهام علييف وطلب نقل تحياته إلى الرئيس. وأعرب عن ارتياحه وجود أجندة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف الواسع بين أذربيجان وفلسطين والدعم المتبادل والتضامن في إطار المنظمات الدولية وأشاد بها. قيل إن مبادرات أذربيجان كرئيس لحركة عدم الانحياز في اتجاه تعزيز الحركة، بما في ذلك تنسيق أنشطة الدول الأعضاء جديرة بالثناء.

استذكر الوزير جيهون بيراموف الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وفلسطين خلال العام الماضي، مؤكدا على تطوير العلاقات بين البلدين على أساس الصداقة والتضامن والقيم المشتركة. وأعرب الطرفان عن ثقتهما في أن إنشاء مكتب ممثلية جمهورية أذربيجان في دولة فلسطين سيساهم في زيادة تطوير العلاقات. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما على الدعم المتبادل بين البلدين على المنصات المتعددة الأطراف.

وقدم الوزير جيهون بيراموف معلومات مفصلة عن الوضع الحالي في المنطقة بعد الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما وإحلال السلام والأمن في المنطقة خلال فترة ما بعد الصراع وفتح طرق النقل والمواصلات وأعمال الترميم وإعادة البناء التي تقوم بها الدولة الأذربيجانية لضمان عودة كريمة للمشردين داخليا الى بيوتهم بعد احتلال دام ما يقرب من 30 عاما.

كما أشار إلى أن الاستفزازات المستمرة التي ترتكبها أرمينيا وعدم الوفاء بالتزاماتها يشكلان عقبة أمام جهود أذربيجان للسلام وإعادة الإعمار في المنطقة.

كما تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.