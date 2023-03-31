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    الدول التركية مدعوة للمشاركة في عملية تحويل قره باغ وزنكزور الشرقية إلى منطقة "طاقة خضراء"

    ٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٥‎٤]
    الدول التركية مدعوة للمشاركة في عملية تحويل قره باغ وزنكزور الشرقية إلى منطقة

    باكو، 31 مارس، (أذرتاج)

    شارك وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في الاجتماع الثالث لوزراء الطاقة في منظمة الدول التركية المنعقد في بودابست عاصمة المجر.

    تم التطرق في الاجتماع إلى أهمية تعزيز الوحدة المعنوية للدول التركية بالشراكات السياسية والاقتصادية. وتمت الإشارة الى أن حجم التبادل التجاري لأذربيجان مع الدول الأعضاء والمراقبين في المنظمة زاد بنسبة 42.7 في المائة العام الماضي وتجاوز 7.2 مليار دولار واستثمرت هذه الدول 14.3 مليار دولار في الاقتصاد الاذربيجاني واستثمرت أذربيجان أكثر من 21 مليار دولار في هذه البلدان.

    تم تقييم أهمية تطوير التعاون في مجال الطاقة من حيث ازدهار البلاد وأمن الطاقة في أوراسيا.

    يذكر أنه تم توفير 20.9 مليار متر مكعب من الغاز الأذربيجاني الى تركيا و22 مليار متر مكعب إلى أوروبا منذ بدء تشغيل مشروعي "تاب" و"تاناب". من المتوقع أنه خلال هذه السنة، يتم تسليم 10.2 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني (من 24.5 مليار متر مكعب) إلى تركيا وحوالي 12 مليار متر مكعب إلى أوروبا.

    كما تمت الإشارة إلى النقل السنوي لـ1.5 مليون طن من النفط الكازاخستاني إلى الأسواق العالمية عبر خط انابيب "باكو – تبليسي - جيهان" وبدء مشاريع جديدة مع أوزبكستان وتوقيع وثيقة للتعاون الثلاثي في مجال الطاقة مع تركمانستان تطورات مهمة. وخلال الاجتماع، تمت دعوة الدول التركية للمشاركة في عملية تحويل قره باغ وزنكزور الشرقية إلى منطقة "طاقة خضراء".

    يذكر أن أذربيجان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان دول أعضاء في منظمة الدول التركية في حين أن المجر وتركمانستان وجمهورية شمال قبرص التركية هي دول مراقبة.

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