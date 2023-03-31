قوبا تستضيف مؤتمرا في "الجوانب القانونية لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية في سياق الوقائع التاريخية"

باكو، 31 مارس، أذرتاج

انطلقت فعاليات مؤتمر في موضوع "الجوانب القانونية لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية في سياق الوقائع التاريخية في قوبا تكريسا لذكرى يوم 31 مارس الإبادة الجماعية للأذربيجانيين.

وزار مشاركون في المؤتمر المنظم مشتركا من جانب أمينة المظالم الأذربيجانية وجماعة أذربيجان الغربية والسلطة التنفيذية لمحافظة قوبا تمثال الزعيم القومي العام في مدينة قوبا ووضعوا باقات من الزهور أمامه.

ثم زاروا مجمع مجزرة قوبا التذكاري.