اجمالي صادرات أذربيجان يبلغ 4.5 مليار دولار
AzerTAg.az
٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٠٧]
باكو، 31 مارس، (اذرتاج)
بلغ إجمالي صادرات أذربيجان 4.5 مليار دولار والصادرات في القطاع غير النفطي 651.4 مليون دولار أمريكي خلال شهري يناير- فبراير من العام الماضي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصال ان الصادرات في القطاع غير النفطي زادت بنسبة 36.6 في المائة مقارنة بشهرين من عام 2022. زادت صادرات المشروبات الكحولية وغير الكحولية بنسبة 6.6 مرات وصادرات السكر بنسبة 78.5 في المائة وصادرات الشاي بنسبة 22.7 في المائة خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2023.
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