النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام عن ذكرى يوم ابادة الأذربيجانيين

باكو، 31 مارس، (أذرتاج)

كتبت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام عن ذكرى يوم الابادة الجماعية للأذربيجانيين المصادف في 31 مارس.

وجاء في التدوينة: "لن ننسى الجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا ولن نسمح أبدا بتحريف تاريخنا! رحم الله تعالى شهداءنا اجمعين".