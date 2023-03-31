النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام عن ذكرى يوم ابادة الأذربيجانيين
AzerTAg.az
٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٢:٥٩]
باكو، 31 مارس، (أذرتاج)
كتبت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام عن ذكرى يوم الابادة الجماعية للأذربيجانيين المصادف في 31 مارس.
وجاء في التدوينة: "لن ننسى الجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا ولن نسمح أبدا بتحريف تاريخنا! رحم الله تعالى شهداءنا اجمعين".
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