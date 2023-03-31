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    تركيا في المرتبة الأولى بين اكثر الدول استيرادا للمنتجات الأذربيجانية غير النفطية

    ٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٠١]
    تركيا في المرتبة الأولى بين اكثر الدول استيرادا للمنتجات الأذربيجانية غير النفطية

    باكو، 31 مارس، (أذرتاج)

    احتلت تركيا (167.2 مليون دولار) في المرتبة الأولى بين أكثر الدول استيرادا للمنتجات الاذربيجانية غير النفطية في شهر فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن عدد فبراير من "مراجعة الصادرات" لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات ان روسيا احتلت الشهر الماضي المرتبة الثانية (69.6 مليون دولار) وجورجيا في المرتبة الثالثة (40.3 مليون دولار) في قائمة الدول المصدرة.

    وفقا لقائمة الصادرات غير النفطية في فبراير 2023، احتل الكهرباء (154.8 مليون دولار) في المرتبة الأولى والبولي بروبيلين (14 مليون دولار أمريكي) في المرتبة الثانية والبندق (11.5 مليون دولار أمريكي) في المرتبة الثالثة.

    يذكر أنه خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، تم تصدير المنتجات غير النفطية بقيمة 273.9 مليون دولار أمريكي إلى تركيا و137.7 مليون دولار أمريكي إلى الاتحاد الروسي و64.7 مليون دولار أمريكي إلى جورجيا و19.4 مليون دولار أمريكي إلى كازاخستان و19 مليون دولار أمريكي إلى الاتحاد السويسري.

     

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