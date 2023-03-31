الخارجية: الوزير الاذربيجاني لم يدلي بأي تصريح ضد إيران، في إحاطة إعلامية مع نظيره الإسرائيلي وتصف تصريح خارجية ايران بالخطوة الأخرى ضد أذربيجان

باكو، 31 مارس (أذرتاج)

"لم يدلي وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف بأي تصريح ضد إيران، في إحاطة إعلامية مع وزير خارجية إسرائيل. في هذا الصدد، نصف هذا التصريح الذي ادلت به وزارة خارجية إيران بالخطوة الأخرى المعايدة لأذربيجان".

وهذا جاء في تصريح أدلى به الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاذربيجاني آيخان حاجيزاده في تعليقه على مزاعم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، بحسب ما أفادت وكالة أذرتاج.

وأوضح حاجيزاده: "نعلن ان أذربيجان لن تسمح ابدا لأي طرف باستخدام أراضيها ضد الدول الثالثة".

على عكس ذلك، توجه إيران تهديدات لأذربيجان وتطلق استفزازات ضدها في الآونة الأخيرة. مثالا على هذا، يمكن الإشارة الى اجراء مناورات عسكرية إيرانية على طول الحدود مع أذربيجان وتحليقات عسكرية فوق الحدود وتصريحات المسئولين الإيرانيين ضد أذربيجان وتصوير فيديوهات مع مشاركة الأطفال قرب جسر خودافرين التاريخي الحدودي تُهدَّد فيها أذربيجانُ من قبل الهيئات الأمنية الإيرانية مثل فيلق الحرث الثوري، وثم عرضها، الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في إيران فضلا عن ان التحقيقات الأولية في الهجوم الإرهابي على النائب الاذربيجاني فاضل مصطفى تشير الى تورط إيران فيه".