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    اقتصاد


    بحث مسائل التعاون الجمركي بين أذربيجان وباكستان

    ٣١.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٧]

    باكو، 31 مارس (أذرتاج)

    التقى رئيس هيأة الجمارك الأذربيجانية شاهين باغيروف مع السفير الباكستاني بلال هاي.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين تحدثا في اللقاء عن التأثير الإيجابي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تطوير التعاون في مجال الجمارك.

    في الوقت ذاته، أجرى الطرفان تبادل الآراء حول مسائل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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